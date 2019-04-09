Öğrenciler, Polisler İçin Yürüdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174.yıldönümü kapsamında ellerinde taşıdıkları Elbistanlı şehitlerin fotoğrafları ile destek yürüyüşü düzenledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174.yıldönümü kapsamında ellerinde taşıdıkları Elbistanlı şehitlerin fotoğrafları ile destek yürüyüşü düzenledi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174.kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, tüm ülke genelinde olduğu gibi Elbistan'da da farklı etkinliklerle kutlanıyor. Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de bu çerçevede polislik mesleğinin kutsallığı ve halkın can ve mal güvenliğini korumadaki önemi noktasında farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi.



Okuldan başlayan yürüyüşün ilk durağı, Şehit Er Hilmi Koldan Parkı oldu. Burada, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve emniyet personellerince karşılanan öğrenciler, ilk olarak Elbistanlı şehit polisler için yoklama yaptı. Bir öğrenci, Elbistanlı şehit polislerin isimlerini okudu. Diğer öğrenciler de hep bir ağızdan 'burada' diyerek şehitlerimizi unutmayacaklarının mesajını verdi.



Öğrencilerden oluşan kortej, Dulkadiroğlu Caddesi'nden Pınarbaşı Caddesi'nde bulunan Kız Yurdu'na kadar yürüdü. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları eşliğinde yürüyen öğrencileri, yurt bahçesinde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve daire amirleri karşıladı. Öğrenciler, burada da Elbistanlı şehit polisler için yoklama yaptı.



Yürüyüşle ilgili olarak bilgi veren okul müdürü Mikail Şahin, "Elbistan halkında polislerin vatandaşların işlerini kolaylaştırmak, kurallara uyma adına neler yapabiliriz ve farkındalık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenledik. Kardeş okulumuz olan Dağdere-Malatça İlkokulu öğrencilerimiz de bize destek verdi. Şehit polislerimizi de bu yürüyüşle anmak istedik. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin güvenliği, huzuru ve refahı için 24 saat çalışan polislerimize, yardımcı olunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.



Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ise, Elbistan'da polise duyulan güven ve verilen desteğe teşekkür ederek, "Kendimi çok şanslı addediyorum. Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kapsamında çok güzel etkinliklere imza atıyoruz. Bu da, Elbistan halkının, devletinin ve polisinin yanında olduğunu gösteriyor. Halkımızın, bu şekildeki tutumu da bizlere daha çok güç veriyor. Daha güzel projelere ve çalışmalara imza atmamızı sağlıyor. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl da bizlere sürpriz yapmıştı. Bu yıl etkinlikten dolayı da çok mutlu olduk. Her zaman yanımızdalar. Öğrencilerimizi burada görmekten dolayı mutlu oluyor ve şeref duyuyoruz. Öğrencilerimize kazasız belasız bir eğitim ve öğretim hayatı, meslektaşlarımıza da yine kazasız ve belasız bir görev yaşamı diliyorum" şeklinde konuştu.



Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, halkın huzur ve güvenliğinin temin edilmesi için özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, öğrencileri de bu duyarlı davranışlarından dolayı kutladı. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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