Öğrenciler poşet kullanımına dikkat çekti

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri poşet kullanımının zararlarını ellerinde döviz ve pankartlarla pazarda dolaşarak anlattı.

Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri ve Görsel Sanatlar Öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar ile birlikte ilçe pazarında poşet kullanımının zararlarını anlattı. Öğrencilerden biri '7. Kıta Temsilciliği' gibi giyinerek meydanlarda dolaştı. Vatandaşların ilginç bakışları içerisinde çarşıda gezen öğrenciler poşet kullanımının zararlarını anlatmaya çalıştı. Öğrencilerden Sümeyra Kaygısız, 'Biz çöp poşetinin kullanımının azaltılmasını istiyoruz. Bu yüzden dikkat çekmek için böyle bir proje yaptık. Projemizi de pazarda bulunanlara anlattık. Çöp poşetinin azaltırsanız sevinirim' dedi.

Görsel Sanatlar öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar, ise derslerde denizlerdeki kirlilik oranlarını işlediklerini belitrterek, 'Farklılık yaratmak adına öğrencilerimizden güzel bir pano hazırlamasını istemiştik. Öğrenciler ilk önce pano hazırlamaya başladılar ama bu gurubumdaki öğrencilerim, bana çok farklı proje ile geldiler. Son zamanlarda 7. Kıta diye bir ülkenin var olduğu ve kamu spotu şeklinde birçok haber kanallarında görmüştük. Çocuklar bunların bana bilinçlendirmesini Domaniç'te yapabiliriz diye bir fikir ile geldiler. Bu benim çok hoşuma gitti. Hatta öğrencilerimiz kendisi dedi ki 'ben öğrenci olarak gelebilirim Domaniç'e ve bu şekilde tanıtım yapabiliriz' dediler ve 7. Kıtadan gelen öğrencimiz diğer arkadaşları ile birlikte poşet kullanımının zararlarını anlatmak istedikleri için halkın içine indiler? şeklinde konuştu.