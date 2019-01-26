Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Proje Çalışması İçin Köyceğiz'i Tercih Etti

Öğrenciler Proje Çalışması İçin Köyceğiz'i Tercih Etti

1 saat önce

Dış İşleri Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Ajans tarafından desteklenen "Gençler için Yeşil Enerji Yetenekleri" başlıklı proje kapsamında Maribor Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TED Ankara Koleji öğrencileri 21-25 Ocak'ta Köyceğiz'de çalışmalarda yürüttü.

Öğrenciler Proje Çalışması İçin Köyceğiz'i Tercih Etti, System.String[]
Dış İşleri Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Ajans tarafından desteklenen "Gençler için Yeşil Enerji Yetenekleri" başlıklı proje kapsamında Maribor Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TED Ankara Koleji öğrencileri 21-25 Ocak'ta Köyceğiz'de çalışmalarda yürüttü.

Öğrenciler, Doç. Dr. Şahin Uyaver, Dr. Öğretim Üyesi Neşe Aral ve Dr. Öğretim Üyesi Burcu Koşma ile birlikte Köyceğiz Belediyesi'ni ziyaret etti. Proje kapsamında gelen öğrencilerle tanışan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ziyaret, öğrenciler ilçe hakkında Başkan Ceylan'dan bilgi aldılar. Başkan Ceylan, Köyceğiz'in doğası, tarihi eserleri ve kültürel yapısıyla eşsiz bir yer olduğunu söyleyerek; "Farklı bir alan üzerine kurulu ve her bir köşesinde farklı tatlar ve güzellikler saklıdır. Köyceğiz'i Köyceğiz yapan pek çok özelliği var. Hem huzuru hem de sakinliği bir arada bulabilirsiniz, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Proje kapsamında; Palmiye Merkezi, Katı Atık Düzenli Ambalaj Toplama Ayırma Tesisi, Alabalık Çiftliği ziyaret edildi. Ziyaretlerde, çalışmaları ile ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu.

Misafir öğrenciler, Köyceğiz Belediyesi Sultaniye Kaplıcalarında ağırlandı. 5 gün süren bilimsel ve eğitsel etkinlik gezisinin ardından öğrenciler ilçeden ayrıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Ajans, Köyceğiz, Güncel
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