Öğrenciler Projelerini Sergiledi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan öğrencilerin sergilediği projeler, ziyaretçilerden tam not aldı.

TÜBİTAK 13. Ortaokul Araştırmaları Projeleri Yarışması kapsamında proje sergisi açıldı. ERÜ Süleyman Demirel Spor Salonu'nda açılan sergiye, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, "Bu sergiyi daha önce 10 defa Milli Eğitim Bakanlığı tertip etmişti. Biz TÜBİTAK olarak 3. Kez düzenliyoruz. 10 alanda yarışma düzenliyoruz ve Türkiye çapında bir yarışmadır. 12 bölge üzerinden sergilenen bir yarışmadır. Kayseri bölgesi de bunlardan bir tanesidir. Bu sene Türkiye genelinde 12 bini aşkın proje başvurusu aldık. Kayseri bölgesinde ise 500 tane proje başvurusu aldık. Bu başvurular ilk değerlendirmeden geçti ve her bölge için 100'er proje sergiye davet edildi" dedi.



ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da, "Enerjiniz ve bu tür projelere göstermiş olduğu bizi gelecek adına son derece mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçlerde lise ve üniversite yıllarınızda bu araştırma ruhunuzu oralara taşıyıp çok başarılı araştırmacılar olacağını ve ülkemize çok değerleri gururlar yaşatacağınıza eminiz" ifadelerini kullandı.



Sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, "Gelecek, bu çocuklarımızın araştırmalarıyla ve projeleriyle kurtulacaktır. Gelecek onların çalışmalarıyla güzelleşecektir. Onlara güveniyoruz. Her sene katılım ciddi manada artıyor. Araştırmaların ve bu projelerin neticeleri alanlar kullanılmaya başlanıyor ve herkesin dikkatini çekiyor. Bu çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz. Bu organizasyona katkı sunan perde arkasında öğrencilerimizi yönlendiren öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların ciddi emekleri var. Çocuklarımıza ayrıca destek veren aileler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Geleceğimiz bu çocuklarımızla ve bu çocuklarımızın çalışmalarıyla güzel olacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

