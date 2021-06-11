İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinden "küflenmeyen ekmek" projesi - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, TÜBİTAK Türkiye finallerinden gururla dönerken, finallerde ilk 5 sırada yer alan 4 proje, hem takdir topladı, hem de gelecek yılların çalışmalarını teşvik etti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Türkiye Finalleri'nde, psikoloji, coğrafya, biyoloji ve kimya alanlarında, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin 4 ayrı projesi ödüle layık görüldü.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Giresun Kampüsü öğrencisi Buğra Kemal Korkut, Danışman Öğretmen Tuğçe Peker mentörlüğünde psikoloji alanındaki projesi ile üçüncü oldu. "Kovid-19 döneminde lise öğrencilerinin teknoloji bağımlılıkları ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişki" projesi güncel sorunlara duyarlı bir gencin bilimsel vizyonu olarak takdir topladı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eryaman Kampüsü öğrencileri Asrın Deniz Akdal ve İsmail Şenay, Kimya Öğretmeni Duygu Yavuzkan Danacı'nın danışmanlığında, uzun süre küflenmeyen ekmek üretmeyi amaçladılar. Öğrenciler, projeyi sürdürülebilirlik bilinciyle geliştirdi. "Ekmekteki kimyasal katkı maddeleri yerine küf önleyici doğal bir alternatif: defne yaprağı" projesi, gıda israfını azaltmayı da hedefliyor. Ekmek yapımında kullanılan kimyasal katkı maddelerinin aşırı tüketildiklerinde sağlık problemlerine neden olduğunu ifade eden öğrenciler, katkı maddelerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırırken, ekmeğin de uzun süre küflenmeden kalmasını sağlayacaklar.

Dijital biyoloji laboratuvarı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale- Biga Kampüsü öğrencisi Ecem Rabia Kaplan, Coğrafya Öğretmeni Sevcan Uçar mentörlüğünde, Bursa üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi. "Bursa'daki yapılaşma biçimi ve şehir dokusunun kentsel ısı adalarının oluşumuna etkisi" projesi, Türkiye dördüncüsü oldu. Bursa'daki bina yapısı ve yüksekliği, yapılaşma yoğunluğu, yeşil alanların kent merkezindeki konumu, zemin malzemesi ve bitki örtüsü gibi unsurların kentsel ısı adaları oluşturduğu tespit edildi. Bu etkenler, kentsel termal çevre üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor sonucuna ulaşıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampüsü öğrencisi Caner Yılmaz ise Biyoloji Öğretmeni Emine Er Yılmaz mentörlüğünde, "Dijital biyoloji laboratuvarı" projesi geliştirdi. Dijital biyoloji laboratuvarıyla 3 boyutlu deney uygulamalarına imkan tanıyan proje, ülke genelindeki okullardaki laboratuvar yetersizliği, sınıf mevcudunun fazla oluşu, ders saatlerinin kısıtlı olması gibi olumsuzluklara da çözüm olmayı hedefliyor.