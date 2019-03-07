Öğrenciler Regaib Kandili'nde Vatandaşa Helva Dağıttı

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaib Kandili dolayısıyla helva dağıttı.

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaib Kandili dolayısıyla helva dağıttı.



Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin hazırladığı helva, Nur Cami ve Külliyesi avlusunda vatandaşlara ikram edildi.



Okul müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, mübarek gün ve gecelerin İslam alemi için çok büyük önem taşıdığını belirtti.



"Meslek Liseliler Mahalleye Açılıyor Projesi" kapsamında vatandaşlara ikramda bulunduklarını belirten Özdemir, "Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nin tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu günlerde toplumumuzdaki şefkat, merhamet ve yardımlaşma duyguları en üst noktaya ulaşır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir." diye konuştu.

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