Öğrenciler rencide olmasın diye açıldı, örnek olacak - Son Dakika
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Öğrenciler rencide olmasın diye açıldı, örnek olacak

6 saat önce

Tokat'ta hayırseverlerin okula yaptıkları bağışlarla alınan giysilerin öğrencilere rencide etmeden ulaştırılması amacıyla sosyal market açıldı.

Öğrenciler rencide olmasın diye açıldı, örnek olacak, System.String[]

Tokat'ta hayırseverlerin okula yaptıkları bağışlarla alınan giysilerin öğrencilere rencide etmeden ulaştırılması amacıyla sosyal market açıldı.


Tokat' Melik Ahmet Gazi İlkokulda açılan sosyal market hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin yaş guruplarına göre ayakkabı ve kıyafetlerin yanı sıra kırtasiye malzemeleri ile dolduruldu. İhtiyaç sahibi öğrencilerin dilediklerinde buradan alış-veriş yapar gibi istedikleri mont, ayakkabı, pantolon gibi ürünleri ücret ödemeden alabilmelerine imkan tanındı. Okul Müdürü Mustafa Gürsoy, sosyal marketi açmaktaki amaçlarının öğrencilerin rencide edilmeden ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi. Daha önceki yıllarda gelen yardımların sınıflarda dağıtıldığında öğrencilerin mahcubiyet duyduğunu belirten Gürsoy, "Öğrencilerimiz bu tür bir yardım yapıldığında kendilerini iyi hissetmiyorlardı. Bu tabloyu gördükten sonra böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu çalışmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve bizler bu uygulamadan mutluyuz" dedi.


Sosyal markette ana sınıfından ilkokul son sınıfa kadar öğrencilerin yaşlarına göre kıyafetler bulunduğunu belirten Gürsoy, "5 ile 9 yaş gurubundaki öğrencilerimize göre montlar, botlarımız var. Öğrencilerimiz buraya gelerek istediği kıyafeti seçip alabiliyor. Giysileri hayırseverlerin destekleri ile temin ediyoruz. Bazen kendileri ayakkabı alarak okulumuza getiriyorlar" diye konuştu.


"Kimse üşümesin"


Okullarında 'kimse üşümesin" başlığında başlattıkları çalışma ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespitinin yapılarak sosyal marketten yaralanmalarının sağlandığını belirten Gürsoy, "Öğrenciler ayakkabılarını, montlarını ihtiyaçları neyse buradan karşılıyor. Kış aylarında hiçbir öğrencimiz benim ayağımda botum, sırtımda montum yoktur endişesine kapılmıyor. Alışveriş yapar gibi sosyal marketimizde ne varsa alabiliyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Melik Ahmet, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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