Öğrenciler resim yarışmasıyla ödüllendirilecek

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde ortaokullar arası resim yarışması düzenlendiğini açıkladı.



Maden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Temelinde ortaklaşa üretim, dayanışma ve eşitlik değerleri yer alan kooperatifler, değişen dünya koşullarında sürdürebilir kalkınmanın başlıca seçeneklerinden birisi konumundadır. Gelirin adil paylaşılması, yoksulluğun ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve toplumsal kalkınmanın sağlanması için kooperatiflerin ekonomideki etkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkalar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz tarafından "Kooperatifçilik" konulu resim yarışması düzenlenmiştir. Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kooperatifçilik konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla gerçekleştirilecek resim yarışmasına tüm Türkiye'de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul öğrencileri tamamen ücretsiz olarak katılabilecektir. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir, Resimler 35x50 ebadındaki resim kağıdına çizilmelidir. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Resimlerin aslı ve başvuru formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İl Müdürlüğümüze teslim edecektir. Katılımcı adaylarımız Ticaret Bakanlığı resmi internet sitemizden https://esnafkoop.ticaret.gov.tr adresinden "Başvuru Formu" ve "Yarışma Şartnamesi" ne ulaşabilir. Katılımcılar "Başvuru Formu" nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli husus, kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Bakanlığımız sorumlu değildir. Yarışmaya gönderilen resimler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalı ya da kopyalanmış olmamalıdır. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün şartnamede yer alan etikete yer verilecektir. Yarışmaya gönderilen resimler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar. Birincilik 5.000 TL Birincilik Plaketi, İkincilik 4.000 TL İkincilik Plaketi, Üçüncülük 3.000 TL Üçüncülük Plaketi, Mansiyon 2.000 TL Mansiyon Plaketi. Eserler en geç 8 Kasım 2019 tarihine kadar İllerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir." - ZONGULDAK