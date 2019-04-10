Öğrenciler, Resimleriyle Kansere Dikkat Çekti

Afşin
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, 1- 7 Nisan
Kanser Haftası dolayısıyla liseler arasında kanserde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Afşin İlçe Sağlık Müdürü Rukiye Hatipsoylu, ilçe binasında düzenlenen törende, kanserin, dünya genelinde bilinen ölüm sebebi sıralamasında ikinci sırada yer aldığını söyledi. Türkiye
'de kanser sıklığının AB
ülkeleri ve Amerika
'ya göre daha düşük oranda olduğunu ifade eden Hatipsoylu, "Dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser, yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkiliyor. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde, 2030 yılında 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması bekleniyor. Ülkemizdeki son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin ediliyor." dedi.
Bireyler ve toplumların yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Hatipsoylu, Kanser Haftası dolayısıyla liseler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar
, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
şube müdürleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.