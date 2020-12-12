Öğrenciler "Resimlerle Harflere Yolculuk" projesi sayesinde eğlenerek öğrenecek - Son Dakika

Muş'ta görev yapan sınıf öğretmeni ve özel eğitim uzmanı Barış Erdoğan'ın, hayvan, insan ve eşya resimleri üzerinde harf öğretmeyi sağlayan "Resimlerle Harflere Yolculuk" projesi sayesinde öğrenciler, okuma ve yazmayı artık daha kolay öğrenebilecek.

Muş Valisi Adil Yazar İlkokulu'nda görev yapan Erdoğan, birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okuma yazmaya daha erken geçmeleri için "Resimlerle Harflere Yolculuk" projesini geliştirdi.

Hayvan, insan ve eşya resimleri üzerinde harf öğretilen proje sayesinde öğrenciler, hem eğleniyor hem de harfleri daha kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenme fırsatı buluyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünün oluşturduğu komisyonun onayladığı proje, 5 pilot okulda özel gereksinimli ve birinci sınıfa başlayan öğrenciler için uygulanmaya başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patenti alınan ve öğrencilerin harfleri daha kolay, hızlı, eğlenceli ve kalıcı öğrenmelerini sağladığı tespit edilen projenin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sınıf öğretmeni ve özel eğitim uzmanı Barış Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 81 ilde uygulanması ve yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Projenin öğrencilerin başarısını büyük oranda olumlu etkilediğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

" İstanbul'da Marmaray metrosuna binerken duvarda asılı olan hamile, yaşlı ve engellilere yer veriniz görselini görmüştüm. Duvarda asılı hamile kadının yan görüntüsünden 'b' harfini fark ettim. Kadının omurgasını 'b' harfinin çizgisi, şişkin karnını ise 'b'nin yuvarlağıyla ilişkilendirdim. Daha sonra disleksi tanısı konulan çocukları eğitirken 'b' ve 'd' sesini bu şekilde verebileceğimi düşündüm. Proje fikrim bu şekilde oluştu. Daha sonraki aşamalarda projeyi genişletmeye karar verdim. 110 fonetik tasarım geliştirdim. Tasarımların patentini aldım. Her harfin alternatif tasarımları vardır. Daha önce İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Harun Tüysüz'ün desteğiyle İstanbul'da iki ana okulda deney çalışmasını yaptık. Bu deney çalışması sonucunda çok etkili bir rapor elde ettik."

"Ezberleyerek değil, anlayarak, sorgulayarak öğrenecekler"

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın desteğiyle kentteki 3 okulda deney çalışmasını yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Projeyi 81 ilde yaygınlaştırmayı amaçlıyorum. Çocuklar, pedagojik hayata ilk adımı atarken okuma yazma sürecinde harfleri ezberlemek zorunda kalıyor. Temel eğitimde çocukların okuma yazmaya başlarken direkt yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun anlamlı ve etkili öğrenmesini istedim. Ezberleyerek değil, anlayarak, sorgulayarak öğrenmesini amaç edindim." dedi.

Projenin pilot uygulaması sonucunda olumlu geri dönüşler aldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çocuklar mevcut kaynak kitaplarında verilen harflerle daha zor ve uzun sürede öğreniyor. Aynı zamanda harfleri öğrenirken birbiriyle karıştırıyor. Fakat projemiz, çocuğun bilişsel yapısına ve gelişim dönemine hitap ettiği için daha kalıcı, etkili ve hızlı bir öğrenme sağlıyor. Özellikle salgın sürecinden dolayı uzaktan eğitim alan birinci sınıf öğrencileri okuma yazma konusunda mağdur oluyorlar. Bu mağduriyeti gidermek için özel tasarlanan şekilleri EBA üzerinden çocuklara gösterdiğimizde çocuk aslında oyun oynar ve çizgi film izler gibi harfleri izlerken öğreniyor. Bu şekilde bir kolaylık sağlamış olacağız."

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise projeden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek, "İnşallah bu emekleriniz boşa gitmez. Daha güzel başarılara imza atacaksınız. Bu projeyle öğrenciler okumayı daha kolay öğreneceklerdir. Dünyanın en zor işi okuma ve yazma öğretmektir. Siz bu işi o kadar kolaylaştırmışsınız ki belki 2 ay içerisinde okumayı öğrenemeyen hiçbir çocuk kalmayacaktır." diye konuştu.