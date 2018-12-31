Öğrenciler Robotik Kodlama Öğreniyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul öğrencileri robotik kodlama eğitimi alıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ilkokul öğrencileri robotik kodlama eğitimi alıyor.



Safranbolu Halk Eğitim Merkezinde açılan "Robotik Kodlama Eğitimi" kursunda öğrenciler, robota nasıl işlev katılacağı, nasıl programlanacağı ve hangi amaçlar için kullanılacağını öğreniyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, robotik kodlamayla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.



İnsansız teknolojinin önemine değinen Gümüş, "Bu çocuklarımıza robotik kodlamayı anlatmayı ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin kurslara ilgisi yoğun olarak devam ediyor. Biz de bu talepleri karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecekte fabrikalardan tutun da birçok yerde artık insansız araçlar hizmet verecek. Biz de bu kapsamda öğrencilerimizi donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Teknolojilerin hepsinde yazılım ve robotik kullanılmaya başlandığını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:



"Bu da bizlere gösteriyor ki gelecekteki iş alanları bu alanda yetişmiş kişilere ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca kodlama eğitimi ile beraber çocuklarımızın problem çözme becerileri, yeni fikirler üretmeye yönelik becerileri de gelişecektir."

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