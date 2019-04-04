Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Robotik Yarışmalarına Hazırlanıyor

Öğrenciler, Robotik Yarışmalarına Hazırlanıyor

53 dakika önce

Adiyaman'ın Kahta Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen "Teknolojiyi Seven Parmak Kaldırsın" adlı proje kapsamında verilen kodlama ve siber güvenlik eğitimleri devam ediyor.

Öğrenciler, Robotik Yarışmalarına Hazırlanıyor, System.String[]
Adiyaman'ın Kahta Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen "Teknolojiyi Seven Parmak Kaldırsın" adlı proje kapsamında verilen kodlama ve siber güvenlik eğitimleri devam ediyor.

Proje kapsamında öğrenciler, Arduino, Scracht, ve Siber Güvenlik başta olmak üzere farklı kodlama dilleri öğrenerek geleceğin mühendisleri olma yolunda ilerliyor.

Öğrenciler, öğrendikleri mekatronik, görsel ve nesnel kodlama ile robot tasarlayarak ulusal robot yarışmalara hazırlanıyor.

Proje koordinatörü Deniz Özger yaptığı açıklamada, "Bu projede öğrencilerimize kazandırmayı amaçladığımız en önemli kazanım sorumluluk değeri olarak görmekteyiz. Çünkü asıl amacımız teknolojiyi çok iyi kullanan değil teknolojiyi verimli kullanan bireylerin yetiştirilmesi. Öğrendiği bu bilgiler ile ülkesini seven, bilinçli ve ahlaklı gençlerin yetişmesini sağlamaktır" diye konuştu - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:37 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kahta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Son dakika... Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:30:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Robotik Yarışmalarına Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]