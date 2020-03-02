Öğrenciler robotik yarışmasında Türkiye'yi ABD'de temsil edecek - Son Dakika

Dünyanın en büyük robotik yarışması 'VEX Robotik Yarışması'nda en prestijli ödül olan 'Excellance Award' ödülünü kazanan lise öğrencileri, nisan ayında Amerika'da düzenlenen VEX Dünya Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin yarıştığı dünyanın en büyük robotik etkinliği VEX Robotik Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya, 40'tan fazla ülkeden 18 bin takım katılarak bin 350 oyun oynandı. Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi'nin Script Robotics takımı, ikinci elemeyi de başarıyla geçerek VEX Türkiye Şampiyonası'nda 'en prestijli' ödül olan 'Excellence Award'ı kazandı. Nisan ayında Amerika'da düzenlenecek olan VEX Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takım, Amerika'da Türkiye'yi temsil etmek için robotlarını yarıştıracak ve stratejilerini uygulayacak.

HAYAT BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Öğrenciler, koçlar rehberliğinde yarışma sayesinde mekanik yapıların nasıl çalıştığını öğrenip, tasarım ve kodlamayı bir arada kullanıp, yarışmalara katılıyor. Mühendislik probleminin oyun formatında verildiği yarışmada, öğrencilerin mühendislik becerileri ile ekip çalışması, iletişim, iş birliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

"TÜRKİYE REKORU KIRDIK"

Öğrenciler Semih Çevik, Lale Nur Fazlı, Şevval Çeki, Gülfem Şen ve Şevval Egeli ve koç öğretmen Kübranur Özkan'ın oluşturduğu 6 kişilik Script Robotics Takımı kaptanı Semih Çevik bir rekora imza attıkları için mutlu olduklarını belirtti. Çevik, "Yarışmada yayınlanan temalara göre robotlar tasarlıyoruz. 4 metrelik bir saha içerisinde küpleri en fazla üst üste koyabilen, en yüksek puanı almış oluyor. Biz 12'li kule yaparak Türkiye rekoru kırdık. Hafta sonu gerçekleşen son elemelerde ise büyük ödülün sahibi olduk, gururluyuz. Ülkemiz Amerika'da temsil edeceğiz" dedi.