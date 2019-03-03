Öğrenciler Rol Aldıkları Kliple Vatan Sevgisini Anlattı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ortaokul öğrencileri, vatan sevgisinin anlatıldığı klipte rol aldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ortaokul öğrencileri, vatan sevgisinin anlatıldığı klipte rol aldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında Ambarcık Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sibel Yurtsever'in çekimlerini yaptığı "vatan sevgisi" adlı klipte, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de kamera karşısına geçti. Sosyal medyada da paylaşılan klip ilgi gördü.



Türkçe öğretmeni Sibel Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan sevgisini öğrencilerin ruhuna işlemek için yola çıktıklarını belirtti.



Yurtsever, vatan sevgisinin birçok değeri içinde barındırdığını belirterek, bunun için de güzel bir klip hazırladıklarını söyledi.



Vatan sevgisinin kardeşlik, paylaşmak, merhamet, yardımseverlik, birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çeken Yurtsever, "Vatan sevgisi, bize ecdadımızdan miras kalmıştır. Orta Asya'dan tutun da Kanuni'ye, Fatih'e, milli mücadeleye, Çanakkale'ye, Mustafa Kemal'e ve 15 Temmuz'a kadar uzanan bir destandır. Biz bunu öğrencilerimizle hissetmek ve hissettirmek için böyle bir video çekmeye karar verdik. Vatan sevgisini yüreklerinde hisseden öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.



Öğrencilerden Muhammet Taha Yıldırım ise vatan sevgisini yüreklerinde hissettiklerini söyledi.



Öğretmenlerinin "vatan sevgisi" klibi çekileceğini söylediğinde heyecanlandıklarını dile getiren Yıldırım, "Öğretmenimiz bizlere 'Filmde oynar mısınız?' dedi. Duyduğumuz anda bile heyecanlanıp gururlandık. Kimimiz Ömer Halisdemir'i ön plana çıkardı, kimilerimiz de başka değerleri." dedi.



Okul Müdürü Samet Akarçay da öğretmen ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda vatan sevgisini iyi bir şekilde anlatmaya çalıştıklarını belirterek, filmde rol alan, emek veren öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

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