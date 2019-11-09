Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı
Son Dakika Güncel Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı

Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı

7 saat önce

Güzel sanatlar öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılına özel rubik küplerden Atatürk portresi oluşturdu.

Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı, System.String[]

Güzel sanatlar öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılına özel rubik küplerden Atatürk portresi oluşturdu.

Boyner tarafından Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Güzel sanatlar bölümünde okuyan 5 öğrenci, bin 500 rubik küpü gerekli şekillerde çevirerek 2 metreye 2 metre boyutlarında Atatürk portresi hazırladı.

Sabah saatlerinde başlayan portrenin yapımına alışveriş merkezini ziyaret eden aileler ve çocukları da katıldı. Uygun pozisyonlara getirilen rubik küpler portredeki yerlerine konuldu. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu, Atatürk portresi tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Ataşehir, Türkiye, Boyner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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