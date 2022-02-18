ÖĞRENCİLER RÜZGAR GÜLÜYLE ENERJİ ÜRETME YARIŞINDA - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Gençlik Merkezi'nde uygulama sınavında öğrenciler, rüzgar gülü yaparak elektrik enerjisi elde etme projelerini sergiledi. Çalışmaları gezen Kaymakam İskender Yönden, başarılı olan öğrencileri ödüllendireceklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3)?nın Gençlik Merkezlerinde ortaklaşa gerçekleştirdiği Deneyap Atölyelerinin ikinci ayağı uygulama sınavı gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, DENEYAP Atolyeleri'nde gerçekleşen sınava 164 ortaokulu, 103 de lise öğrencinin katıldığını kaydetti. Müdür Keskin, "Sınav esnasında öğrencilerin kendilerini yeterince anlatabilmeleri, projelerinin sağlamlıkları ve aynı zamanda üretebildikleri voltaj değeri, elektrik değerine bakıldı. Beklediğimizden fazla çok ciddi bir katılım oldu. Bundan dolayı çok memnunuz. Katılımcılarımızın bütün ürünleri burada iki gün boyunca kalacak, görmek isteyenler aramızda olacak. Bu projenin başka bir özelliği ise sergi tamamlandıktan sonra hiçbir ürünü atık malzeme olarak kullanmayacağız. Aynı zamanda inovasyon atölyemizde tekrardan değerlendireceğiz. Atık durumda olan ürünleri de geri dönüşüm yoluyla başka programlarda, başka işlerde kullanacağız? dedi. Kaymakam İskender Yönden de, başarılı olan öğrencileri ödüllendireceklerini açıkladı.