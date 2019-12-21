Öğrenciler sabah namazında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler sabah namazında buluştu - Son Dakika

Öğrenciler sabah namazında buluştu

6 saat önce

Lapseki Ensar Vakfı tarafından organize edilen programda öğrenciler sabah namazında bir araya geldi.

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Lapseki Ensar Vakfı tarafından organize edilen programda öğrenciler sabah namazında bir araya geldi.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Hacı İsmail Efendi Camii'nde buluşan öğrenciler Kur'an-ı kerim tilaveti dinleyerek cemaatle sabah namazını kıldı. Programın devamında öğrenciler kahvaltı sofrasında buluştu. Lapseki Ensar Vakfı Başkanı İsmail Deveci, "Sabah Namazı Buluşmaları" adı altında öğrencilerin huzur içinde yer alan bir ortamda birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini kaydetti. - ÇANAKKALE

Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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