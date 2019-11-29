Son Dakika Haberleri: Öğrenciler sabun ve zeytinyağı üretimini inceledi
Son Dakika Güncel Öğrenciler sabun ve zeytinyağı üretimini inceledi - Son Dakika

Öğrenciler sabun ve zeytinyağı üretimini inceledi

6 saat önce

Nizip Ticaret Odası (NTO), üniversite ve sanayi arasında etkin işbirliği oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik gezi düzenledi.

Öğrenciler sabun ve zeytinyağı üretimini inceledi, System.String[]

Nizip Ticaret Odası (NTO), üniversite ve sanayi arasında etkin işbirliği oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik gezi düzenledi.

Bu kapsamda Nizip Meslek Yüksekokulu gıda bölümü öğrencilerinin uygulamaları yerinde görmesi amacıyla zeytinyağı firmaları ziyaret edildi.

İşletme sahipleri, sabun ve zeytinyağının fabrikada işlenişi hakkında öğrencilere teknik bilgiler verdi. Ayrıca zeytinyağının asit değerlerinin ölçümünü de uygulamalı olarak anlatan işletmeciler öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Nizip Ticaret Odası ile işbirliklerinin bu dönem de devam ettiğini belirten Nizip Meslek Yükseokulu Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi, firma ziyaretlerinin öğrenciler tarafından çok benimsendiğini söyledi.

Öğrencilerin okuldaki derslerini gerçek hayattaki uygulamalarını görmelerini, teori ile pratiği bir araya getirerek bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla bu tür firma gezileri düzenlediklerini belirten Çiftçi şunları konuştu.

"'Bu gezilerimiz, gerek firma sahipleri, gerekse öğrencilerimiz tarafından çok benimsendi. Yapılan üretimlerin aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, işyeri sahiplerine çeşitli sorular sorarak gerçek hayatta işlerin nasıl yapıldığını yerinde görerek bilgilerini pekiştirdiler. Bu gibi faaliyetlerde bizlerden desteğini esirgemeyen Nizip Ticaret Odası'na ve bizleri ağırlayan işletme sahiplerine teşekkür ederim." dedi.

Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi Konuşma yapmak için kürsüye yönelen Merkel, düşmekten son anda kurtuldu İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler sabun ve zeytinyağı üretimini inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]