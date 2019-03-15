Öğrenciler, Sağlık Fuarı'nda Projelerini Tanıttı
1 saat önce
Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Adana Sağlık Fuarında projelerini tanıttılar.
Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Adana Sağlık Fuarında projelerini tanıttılar.
Tarih öğretmeni Edibe Keskin rehberliğinde "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" projelerinin tanıtımını yapan öğrenciler ziyaretçilere broşür dağıtarak organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştılar.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın öğrencilerin proje sunumunu ilgiyle dinleyerek öğrencilerin çalışmalarını incelediler.
Açılış günü odolayısıyla yoğun ilgi gören öğrenciler çalışmalarının ilgi görmesinden memnun oldular. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:54 Kaynak: İHA
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