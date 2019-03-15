Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Sağlık Fuarı'nda Projelerini Tanıttı

Öğrenciler, Sağlık Fuarı'nda Projelerini Tanıttı

1 saat önce

Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Adana Sağlık Fuarında projelerini tanıttılar.

Öğrenciler, Sağlık Fuarı'nda Projelerini Tanıttı, System.String[]
Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Adana Sağlık Fuarında projelerini tanıttılar.

Tarih öğretmeni Edibe Keskin rehberliğinde "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" projelerinin tanıtımını yapan öğrenciler ziyaretçilere broşür dağıtarak organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın öğrencilerin proje sunumunu ilgiyle dinleyerek öğrencilerin çalışmalarını incelediler.

Açılış günü odolayısıyla yoğun ilgi gören öğrenciler çalışmalarının ilgi görmesinden memnun oldular. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Adana, Seyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç! Yüzleşme Dizisinde Sürpiz İddia! Engin Öztürk ve Hande Doğandemir Yeniden Aşık Oldu

Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Dönd
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Sağlık Fuarı'nda Projelerini Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]