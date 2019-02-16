Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Sağlık Personelini Tanıdı

Öğrenciler Sağlık Personelini Tanıdı

43 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri "Sağlığımızı Koruyanlar" konusu ile ilgili İlçe Hastanesi'ni ziyaret ettiler.

Öğrenciler Sağlık Personelini Tanıdı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri "Sağlığımızı Koruyanlar" konusu ile ilgili İlçe Hastanesi'ni ziyaret ettiler.

2/B sınıfı öğrencileri Okul Müdürü İsmail Değirmenci ve Sınıf Öğretmeni Serpil Kelek nezaretinde Hayat Bilgisi dersinde işledikleri "Sağlığımızı Koruyanlar" konusu ile ilgili İlçe Hastanesi'ni ziyaret ettiler.

Gezinin amacının öğrencilerin çevrelerindeki sağlık kurumlarını ve bu kurumlarda çalışan personeli tanımak, personellerin görevleri hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlamak olduğunu söyleyen Okul Müdürü İsmail Değirmenci," Hastane çalışanları öğrencilerimize, hastanenin birimlerini gezdirerek, hastanede görev yapan personeli ve hastanedeki araçları tanıttılar. Aile hekimi ve diş hekimi de kendi alanlarında bilgi verdiler. Diş hekimi, öğrencilerimize nasıl diş fırçalanacağını anlatarak günde en az iki kez diş fırçalamalarını hatırlattı. Öğrenciler merak ettikleri soruları hastane personeline sordular. Bizi kabul ettikleri ve verdikleri kıymetli bilgilerden dolayı hastane personeline teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Güncel
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