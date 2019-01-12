Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Sağlık Taranmasından Geçirildi

Öğrenciler Sağlık Taranmasından Geçirildi

49 dakika önce

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrenciler sağlık taramasından geçirildi.

Öğrenciler Sağlık Taranmasından Geçirildi, System.String[]
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrenciler sağlık taramasından geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocukların diş, göz, boy ve kilo gibi taramalardan geçirildiği belirtildi.

Okul Destek Projesinden yararlanan 15 çocuğun sağlık taramasından geçirildiği bildirilen açıklamada, çocukların sağlıklarının önemli olduğu belirtildi.

Bu tür çalışmaların devam edileceğini ifade edilirken, diğer tüm öğrencilerin de sağlık taramasının yapılacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:26 Kaynak: AA

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