Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Sağlıklı Beslenme Günü" Etkinliği Düzenledi

Öğrenciler "Sağlıklı Beslenme Günü" Etkinliği Düzenledi

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Besleme Dostu Okul" programı kapsamında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda "Sağlıklı Beslenme Günü" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Besleme Dostu Okul" programı kapsamında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda "Sağlıklı Beslenme Günü" etkinliği düzenlendi.

Okulun 6-D sınıfı öğrencilerinin öğle yemeklerini ailelerinin hazırladığı ev yemekleriyle yaptı.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, burada yaptığı konuşmada obeziteye karşı mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı ve doğru beslenme amacıyla güzel bir etkinlik yaptığını aktaran Kalkan, "Öğrencilerimiz sağlıklı beslenme için bir çalışma yaptılar. Bu etkinliğin burada kalmasını istemiyoruz. O zaman göreceğiz ki öğrenciler koşmakta, oynamakta hiç zorlanmayacaklar. Dinamik bir neslimiz olacak inşallah. İyi ki varsınız sizlerle gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum bizde sağlık bakanlığımızdan sağlığımız için diye çok güzel bir el kitabı ve not defteri getirdik." dedi.

Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da obeziteye karşı mücadele veren öğrencileri tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:22 Kaynak: AA

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