Öğrenciler sahilde önce antrenman sonra temizlik yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde karateyle ilgilenen öğrenciler sahilde hem antrenman hem de çevre temizliği yaptı.

Gazipaşa Halk Eğitim Merkezine bağlı karate öğrencileri, antrenör Mehmet Şükrü Acar eşliğinde Koru Mahallesi'nde bulunan sahilde bir süre çalıştı. Sporcular daha sonra ellerinde çöp poşetleriyle yaklaşık 2 kilometrelik sahilde temizlik çalışması yaptı.

Öğrencilerine bilgi veren Acar, karate sporunun tekme ve yumruktan ibaret olmadığını ifade etti.

Çevreye çöp, cam şişe, plastik atık atılmaması gerektiğini göstermek için sahile geldiklerini kaydeden Acar, "Kirletilen bu sahili temizlemenin biz sporcuların görevi olduğunu düşündük. Sahil çok kirletilmiş. Şişe kırkları var, cam kırıkları, plastik pet şişeler, naylon poşetler var. Buraya gelen insanlardan tek ricam burayı temiz tutsunlar. Yarın kendi çocukları o cam kırıklarına basabilir. Karate sporuyla ilgili insanlığa şunu söylemek istiyorum. Karate sporu şiddet sporu değildir, karate içinde sevgi ve saygı olan bir spordur." diye konuştu.

Sporculardan Berkan Çelik de poşetler dolusu çöp topladıklarını dile getirdi.

Temizlik çalışmasına katılan öğrenci velisi Hanife Yılmaz ise "Çocuğumun böyle bir etkinliğe katılmasından dolayı çok mutluyum. Çevremizi temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.