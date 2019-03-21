Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Sahillerde Çöp Topladılar

Öğrenciler Sahillerde Çöp Topladılar

21 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Ortaokulu öğrencileri e-Twinning projesi kapsamında sahillerde temizlik yaptılar.

Öğrenciler Sahillerde Çöp Topladılar, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Ortaokulu öğrencileri e-Twinning projesi kapsamında sahillerde temizlik yaptılar.

Sahillerde kendi imkanlarıyla temizlik yaptıktan sonra hayvan barınağına da giden öğrencilere öğretmenleri temizlik ve hayvan sevgisi konusunda da uygulamalı olarak eğitim verildi. Okul öğretmenlerinden Tuğçe Öztürk gerçekleştirdiği proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Etkinlikteki asıl amacımız çevre ve deniz temizliğine karşı dikkat çekmek insanları bu konuda duyarlı hale getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için toplumu bilinçlendirmektir. Artık dünyamız bazı kirlilikleri taşıyamıyor. Çok geç kalmadan okullarımızdan başlayarak bu konuda tüm toplumu eğitmek ve bilinçlendirmek zorundayız. Aksi takdirde gelecek hiç de aydınlık değil. Bugün yaklaşık 300 poşet çöp topladık. Toplanan çöpler arasında araba lastiklerinden, inşaat artıklarına, elektronik cihazlardan plastik atıklara kadar bir çok çöp var. İnsan Fatsa gibi Cennetten bir köşede bu kadar çöp olması ve insanların bu kadar duyarsız olması konusunda sadece üzülüyor. Ama yılmayacağız insanlarımızı bilinçlendirmek için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Çalışmamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz kapsamında hayvan barınağını da ziyaret ederek oradaki hayvanlarla öğrencilerimizi buluşturduk ve hay an sevgisi konusunu işledik" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:29 Kaynak: İHA

İslamdağ, Fatsa, Ordu, Güncel
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