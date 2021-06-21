Öğrenciler salgının eksik bıraktığı eğitimlerini "Telafide Ben de Varım" kurslarıyla tamamlayacak - Son Dakika

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Erzurum'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" kurslarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarından uzun süre ayrı kalan öğrencilere sosyal, kültürel, akademik, sportif alanlarında telafi eğitimleri verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan program kapsamında, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sürecin etkin ve verimli yürütülmesi için İl Koordinasyon Kurulu ve ilçe koordinatörleri belirlendi.

Yaklaşık 2 bin 100 öğretmenin gönüllü olarak görev yapacağı "Telafide Ben de Varım" etkinliğine şimdiye kadar 35 bin 800 öğrenci çeşitli faaliyetlerde kurs görmek için başvurdu.

Öğrencilerin okul yönetimine bildireceği etkinlik faaliyetlerinin başvuruları, 2 Temmuz Cuma günü sonra erecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, program kapsamında okul müdürleri ve öğretmenlerin okulların ihtiyaç duyduğu alanlar ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel, akademik ve sportif gibi alanları tespit ettiğini söyledi.

Müdürlük olarak faaliyetlere yönelik bütün planlamaları yaptıklarını ifade eden Kaygusuz, "1780 faaliyete 35 bin 800 öğrenci başvuru yaptı. Bugün itibarıyla öğrencilerimiz programa başladı. Ekinliklerde 2 bin 100 öğretmen gönüllü olarak görev alacak." dedi.

Kaygusuz, bu faaliyetlerin 1,5 yıl süreceğini belirterek, bu sürede öğrencilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda okullarda telafi eğitimi göreceklerini aktardı.

Geleneksel el sanatları, Anadolu çocuk oyunları, bireysel ve takım sporları, çevre gezileri, doğa yürüyüşü, Kuran-ı Kerim öğrenme, drama ve müzik etkinliği, enstrüman eğitimleri, halk oyunları, robotik kodlama, zeka oyunları gibi faaliyetlere yoğun başvuru yapıldığını anlatan Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünün imkanlarını kullanarak talep edilen faaliyetlerle ilgili 'Telafide Ben de Varım" kurslarımızı açtık. Zor yıl geçirdik, pandemi süreci eğitim sektörünü ve çocukları etkiledi. Uzaktan eğitimle tedbir aldık ama ister istemez çocuklarda sosyal ve sportif anlamda, akademik başarı ve gelişim anlamında eksiklikler oldu. Bu eksikliklerin giderilmesi için de bu tür faaliyetler fırsat."

Kaygusuz, velilerin de bu süreci fırsat olarak görmelerini isteyerek, kentteki tüm öğrenci ve velileri söz konusu programa katılmaya davet etti.

Salgın nedeniyle çocukların uzun süre okul ve arkadaş ortamından uzak kaldığını ve bu tür faaliyetler ile öğrencilerin arkadaşlarıyla sosyalleşeceklerini dile getiren Kaygusuz, faaliyetleri eğitim öğretim sürecinden farklı saatler ve günlerde planlayacaklarını dile getirdi.