Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Öğrenciler Saros Körfezi'nde çevre temizliği yaptı

Edirne'de, Saros Körfezi'nin sahillerinde öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Edirne'de, Saros Körfezi'nin sahillerinde öğrenciler çevre temizliği yaptı. Enez Kaymakamlığı ve Bulgaristan'ın Burgas Valiliği iş birliğinde yürütülen "Atıksız Denizler Projesi" kapsamında Saros Körfezi kumsallarındaki çöpler toplandı. Temizlik etkinliği çerçevesinde proje katılımcısı öğrenciler, kumsallardaki plastik, cam ve benzeri atıkları topladı, çevre farkındalığı mesajı verdi. Etkinlikte, "Kim çöplerin arasında piknik yapmak ister", "Biz doğayı korudukça doğa bizi korur" dövizi taşıyan öğrenciler, proje ortağı Burgas kentiyle birlikte eş zamanlı çevre temizliği gerçekleştirdi. Proje etkinliği kapsamında katılımcılara, çevre uzmanları tarafından doğa ve çevre farkındalığı konusunda eğitim verildi.

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