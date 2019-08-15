Öğrenciler Savunma Sistemini 500 Liraya İmal Etti
11 dakika önce
Büyük savunma firmalarının büyük bütçelerle geliştirdikleri ses konum tespiti sistemlerinin piyasadaki örneklerine göre daha da gelişmiş halini 500 TL'ye mal eden Gaziantep Üniversitesi Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği öğrencileri tasarladıkları Ses Konum Tespit Sistemini TEKNOFEST'e hazırlıyor.
Büyük savunma firmalarının büyük bütçelerle geliştirdikleri ses konum tespiti sistemlerinin piyasadaki örneklerine göre daha da gelişmiş halini 500 TL'ye mal eden Gaziantep Üniversitesi
Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği öğrencileri tasarladıkları Ses Konum Tespit Sistemini TEKNOFEST'e hazırlıyor
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:07
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