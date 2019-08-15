Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Savunma Sistemini 500 Liraya İmal Etti
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Öğrenciler Savunma Sistemini 500 Liraya İmal Etti

11 dakika önce

Büyük savunma firmalarının büyük bütçelerle geliştirdikleri ses konum tespiti sistemlerinin piyasadaki örneklerine göre daha da gelişmiş halini 500 TL'ye mal eden Gaziantep Üniversitesi Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği öğrencileri tasarladıkları Ses Konum Tespit Sistemini TEKNOFEST'e hazırlıyor.

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Büyük savunma firmalarının büyük bütçelerle geliştirdikleri ses konum tespiti sistemlerinin piyasadaki örneklerine göre daha da gelişmiş halini 500 TL'ye mal eden Gaziantep Üniversitesi Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği öğrencileri tasarladıkları Ses Konum Tespit Sistemini TEKNOFEST'e hazırlıyor
Gaziantep Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:07 
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