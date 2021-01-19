Öğrenciler seçmeli din derslerine mi yönlendiriliyor? - Son Dakika

Öğrenciler seçmeli din derslerine mi yönlendiriliyor?
19.01.2021 10:43
Felsefe, fotoğrafçılık, geometri... Bunlar Türkiye'deki okullarda seçmeli olarak alınabilecek derslerden sadece bazıları. Ancak veliler ve eğitimciler, pek çok kentte öğrencilerin seçmeli ders olarak din derslerini seçmesi yönünde çalışma yapıldığını öne sürüyor.
Felsefe, fotoğrafçılık, geometri… Bunlar Türkiye'deki okullarda seçmeli olarak alınabilecek derslerden sadece bazıları. Ancak veliler ve eğitimciler, pek çok kentte öğrencilerin seçmeli ders olarak din derslerini seçmesi yönünde çalışma yapıldığını öne sürüyor.
DW Türkçe, cuma namazı hutbeleri ve reklam afişleriyle öğrencilere uygulanan bu ısrarı mercek altına aldı.
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