Öğrenciler şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika

Öğrenciler şehit ailelerini unutmadı
6 saat önce
Atatürk Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat programı öğrencileri şehit ailelerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
Atatürk Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat programı öğrencileri şehit ailelerini ziyaret etti.
Milli bilincin oluşturulması ve farkındalığının arttırılması projesi kapsamında Oltu'da ikamet eden 22 şehit ailesi ve 10 gazi ailesi ziyaret eden öğrenciler, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden ve vatan için gazi olan ailelerin onurlandırılması için ailelere Kuranı Kerim ve Türk bayrağı hediye etiler. - ERZURUM
Son Dakika Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak