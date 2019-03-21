Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Şehit Mezarını Ziyaret Etti

Öğrenciler Şehit Mezarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Karapınar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, 2012 yılında Şehit olan Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un Apak mezarlığındaki mezarını ziyaret etti.

Öğrenciler Şehit Mezarını Ziyaret Etti, System.String[]
Karapınar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, 2012 yılında Şehit olan Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un Apak mezarlığındaki mezarını ziyaret etti.


Ellerinde getirdikleri gülleri, şehit mezarının başına bırakan öğrenciler, dua ettiler. Ziyarette duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, kimi zaman gözyaşlarını tutamadı.


Okul Müdürü Halil Saygı, öğrencilere yaptığı konuşmada, "Bizler evimizde, yurdumuzda kahraman Mehmetçikler sayesinde rahat uyuyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehidimizin mezarının başında olmamız bizleri çok duygulandırdı. " dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Karapınar, Güncel
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