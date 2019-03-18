Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Şehit Nefise Çetin Özsoy'un Mezarını Ziyaret Etti

Öğrenciler Şehit Nefise Çetin Özsoy'un Mezarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Edirne'de öğrenciler, bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen polis memuru Nefise Çetin Özsoy'un mezarını ziyaret etti.

Öğrenciler Şehit Nefise Çetin Özsoy'un Mezarını Ziyaret Etti, System.String[]
Edirne'de öğrenciler, bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen polis memuru Nefise Çetin Özsoy'un mezarını ziyaret etti.

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi ve Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla, Özsoy'un Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabrine çiçek bıraktı.

Özsoy'un kabri başında dua edildi. Şehidin babası Süleyman Çetin ve annesi Hafize Çetin öğrencilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Baba Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kurulmadığını belirterek, "Gençlerimiz ziyarete geldiler, çok teşekkür ediyorum. Bu vatan için benim kızım gibi birçok gencimiz şehit oldu. Vatanımıza gözümüz gibi bakmalıyız. Her şey bir yana, vatan sağ olsun diyorum." dedi.

Ziyarette, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Recep Şentürk ve Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Metin Çermaoğlu ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:11 Kaynak: AA

PKK, Edirne, Güncel
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