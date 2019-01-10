Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kafe'de Sosyalleşecek

Öğrenciler Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kafe'de Sosyalleşecek

1 saat önce

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce Edirne'ye "Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kafe" açılacak.

Öğrenciler Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kafe'de Sosyalleşecek, System.String[]
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce Edirne'ye "Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kafe" açılacak.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programına sundukları "Kitap Kafe Projesi"nin kabul edildiğini söyledi.

Kitap kafe için kent merkezinde yer tuttuklarını ve tadilat işlemlerini başlatıklarını belirten Çalışkan, "Kitap kafemizi Şubat ayında açacağız. Balkanlı öğrencilerin Edirne'de sayısının çok olması hem de ismini yaşatmak adına kafemize Şehit Ressam Hasan Kitap Kafe adını koyacağız. Kafemizde hem Balkan Harbi şehidi ressam Hasan Rıza'nın resimleri sergilenecek hem de 2 bin ayrı kitap öğrencilere sunulacak. Gazete ve dergiler de olacak. Öğrenciler geldiğinde çayını ve kahvesini içerken kitabını da okuyabilecek. Öğrencilerimize böyle bir imkan sunacağız." dedi.

Kitap Kafe Projesi içerisinde 'okur-yazar' buluşmaları etkinliği düzenleneceğini dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bir yıl içerisinde sekiz okur, yazar buluşması yapacağız. Ünlü yazarlarımız öğrencilerimizle buluşacak. Kitap kafemizde şiir geceleri, uluslararası öğrenciler için ülke tanıtımları yapılacak. Kitap kahvemizde kitap bölümünün yanı sıra, konferans salonumuz da öğrencilerimize hizmet verecek. Konferans salonumuzda sunumların, konferansların yanı sıra, sinema geceleri de düzenleyeceğiz ve öğrencilerimize mısır ikram edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı Kitap Kafe Projesi içerisinde masa tenisi, dart ve satranç turnuvaları da düzenleyeceğiz. Tüm gençlere ve öğrencilere güzel bir konsept sunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:54 Kaynak: AA

Edirne, Hasan Rıza, Güncel
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