Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Şehitler İçin Fidan Dikti

Öğrenciler Şehitler İçin Fidan Dikti

1 saat önce

Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri şehitleri anma ve yeşilin, ağaçların hayattaki önemini vurgulamak için fidan dikti.

Öğrenciler Şehitler İçin Fidan Dikti, System.String[]
Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri şehitleri anma ve yeşilin, ağaçların hayattaki önemini vurgulamak için fidan dikti.

Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Özel Bilge Olimpiyat Okulları olarak ağaçlandırma çalışmasına katılan öğrenciler 'her şehidimizin bir ağacı olsun' diyerek fidan diktiler. Fidanları dikerken, toprağın da zevkini yaşayan öğrenciler ağaçlarını diktikten sonra can suyu verdi.

Dikilen ağaçların üzerine vatan uğruna can veren şehitlerin isimleri yazıldı. Özel Bilge Olimpiyat Okulları Kurum Müdürü Hasan Göğüş "Çocuklarımıza milli bilincin oluşturulması, şehitlerimize saygı ve doğayı seven bir nesil yetiştirmenin mutluluğunu yaşamış bulunmaktayız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

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