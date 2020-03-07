Öğrenciler şehitler için hatim indirdi - Son Dakika
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Öğrenciler şehitler için hatim indirdi

6 saat önce

Gerger İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bahar Kalkanı Operasyonu kapsamında şehit düşen askerler için hatim indirerek, Fetih suresi okudu.

Öğrenciler şehitler için hatim indirdi, System.String[]

Gerger İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bahar Kalkanı Operasyonu kapsamında şehit düşen askerler için hatim indirerek, Fetih suresi okudu.


Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen askerlerimiz için hatim indiren öğrenciler, okul bahçesinde sıralardan ay-yıldız şekil oluşturuldu. Öğrenciler tarafından indirilen hatim duası Okul Müdür Yardımcısı Ebubekir Elkoca yaptırıldı.


160 öğrencinin ve öğretmenlerin okul bahçesinde yaptığı hatim duasının ardından Fetih Duası okundu.


Okul Müdürü Yunus Emre Aslan, hatim indiren öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür ederek, düzenledikleri bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
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