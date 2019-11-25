Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, şehitlerin mezarlarını aileleriyle ziyaret etti
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Öğrenciler, şehitlerin mezarlarını aileleriyle ziyaret etti

6 saat önce

Yığılca ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, şehitlerin mezarlarına ve ailelerine ziyarette bulundu.

Öğrenciler, şehitlerin mezarlarını aileleriyle ziyaret etti, System.String[]

Yığılca ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, şehitlerin mezarlarına ve ailelerine ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Tıraşlar, Aydınyayla, Hacılar ve Doğanlar köylerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında şehit anne ve babaları evlerinden alınarak mezarlığa götürüldü.

Öğrenciler ve öğretmenler, şehitlerin aileleriyle birlikte burada dua etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ile 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan "Börü" filminde şehit Ömer Halisdemir'i canlandıran Yığılcalı sinema oyuncusu Sezgin Kuşçu da katıldı.

Hacılar, Yığılca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:34 Kaynak: AA
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