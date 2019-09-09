Öğrenciler, Selçuklu Mezarlığı'nda ders başı yaptı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 600 öğrenci için 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çalındı.

Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dersimiz: Anadolu'nun Kapısı Türkiye'nin Tapusu Ahlat" projesi kapsamında 600 öğrenci ilk dersini tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yaptı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı karşılama merkezi alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Erkan İsa Erat, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığında bulunduklarını anlattı.

Burada çok önemli topraklar üzerinde bulunduklarını dile getiren Erat, "2019-2020 eğitim öğretim yılını kaymakamlık olarak 'eğitim yılı' olarak ilan ediyoruz. İnşallah tüm öğrencilerimizi bu eğitim öğretim yılında Selçuklu Mezarlığı'nda, müzemizde, kümbetlerimiz etrafında bir derslerini işlettireceğiz. Atalarımız Ahlat'ı yurdumuzun kapısı Türkiye'nin tapusu olarak bizlere emanet ettiler. Bizler de bu emanete çok kıymetli öğretmenlerimiz ve Ahlat halkıyla sahip çıkacağız. Tarihimizi en iyi şekilde öğreneceğiz ve gelecek nesillere de sizler öğreteceksiniz. Bugün burada eğitim öğretim sezonunu tarihi değer açısından zili burada çalacağız. O yüzden eğitim öğretim yılının başta çocuklarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı karşılama alanında çalıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Mezarlığı gezen Kaymakam Erat ve öğrencilere, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan bilgi verdi.