Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı
Son Dakika Yaşam Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı - Son Dakika

Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı

7 saat önce

SUBÜ Sapanca Turizm MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri Sakarya Sevgi Evleri'nde kalan 15 çocuğu ağırlayarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı, System.String[]

SUBÜ Sapanca Turizm MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri Sakarya Sevgi Evleri'nde kalan 15 çocuğu ağırlayarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla ile bir araya geldi. 15 çocuğu Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde kahvaltıda ağırlayan öğrenciler, oyunlar oynayarak ve çocuklara hediyeler vererek güzel bir hafta sonu geçirmelerini sağladılar. - SAKARYA

Sevgi Evleri, Sakarya, Sapanca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]