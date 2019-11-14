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Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı
7 saat önce
SUBÜ Sapanca Turizm MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri Sakarya Sevgi Evleri'nde kalan 15 çocuğu ağırlayarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
SUBÜ Sapanca Turizm MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri Sakarya Sevgi Evleri'nde kalan 15 çocuğu ağırlayarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla ile bir araya geldi. 15 çocuğu Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde kahvaltıda ağırlayan öğrenciler, oyunlar oynayarak ve çocuklara hediyeler vererek güzel bir hafta sonu geçirmelerini sağladılar. - SAKARYA
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