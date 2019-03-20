Öğrenciler Seydişehir'de Fidan Dikti

Seydişehir'de Gazi anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, ağaç dikme etkinliğinde buluştu.

Seydişehir'de Gazi anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, ağaç dikme etkinliğinde buluştu.



Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklarımıza ana sınıfından başlayarak ağaç sevgisi, çevre bilinci kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, Orman İdaresine ait boş ağaçlandırma alanında çam fidanı diktiklerini söyledi.



Kibar "Ağaç sevgisinin olduğu ilçelerde ormanlar gelişmiştir. Böyle bir organizasyona vesile olan emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederim." dedi.

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