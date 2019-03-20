Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Seydişehir'de Fidan Dikti

Öğrenciler Seydişehir'de Fidan Dikti

34 dakika önce

Seydişehir'de Gazi anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, ağaç dikme etkinliğinde buluştu.

Öğrenciler Seydişehir'de Fidan Dikti, System.String[]
Seydişehir'de Gazi anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, ağaç dikme etkinliğinde buluştu.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklarımıza ana sınıfından başlayarak ağaç sevgisi, çevre bilinci kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, Orman İdaresine ait boş ağaçlandırma alanında çam fidanı diktiklerini söyledi.

Kibar "Ağaç sevgisinin olduğu ilçelerde ormanlar gelişmiştir. Böyle bir organizasyona vesile olan emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Seydişehir, Güncel
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