Öğrenciler "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek İçin Yarışacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı yarışma için başvurular başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı yarışma için başvurular başladı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yarışma düzenlenecek.



Öğrencilerin farklı kategorilerde yarışacağı yarışmayla Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.



Yarışmada, ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri resim ve üç boyutlu proje, lise öğrencileri fotoğraf, karikatür ve üç boyutlu proje, üniversite öğrenceleri de fotoğraf, kısa film ve üç boyutlu proje alanlarında yarışmaya katılabilecek.



Başvurular, 2 Mayıs'ta sona erecek.



Yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.sifiratikyarismasi.com/anasayfa" adresinden ulaşılabilecek.

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