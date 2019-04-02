Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek İçin Yarışacak

Öğrenciler "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek İçin Yarışacak

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı yarışma için başvurular başladı.

Öğrenciler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı yarışma için başvurular başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yarışma düzenlenecek.

Öğrencilerin farklı kategorilerde yarışacağı yarışmayla Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Yarışmada, ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri resim ve üç boyutlu proje, lise öğrencileri fotoğraf, karikatür ve üç boyutlu proje, üniversite öğrenceleri de fotoğraf, kısa film ve üç boyutlu proje alanlarında yarışmaya katılabilecek.

Başvurular, 2 Mayıs'ta sona erecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.sifiratikyarismasi.com/anasayfa" adresinden ulaşılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi Caner Erkin, Eşi Şükran Ovalı'nın Doğum Gününü Romantik Mesajla Kutladı Türkücü Yavuz Bingöl, Hastaneye Kaldırıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:39:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek İçin Yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]