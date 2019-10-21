Öğrenciler, Simülasyon TIR'ında 7.4'lük depremi yaşadı

ÇANAKKALE'de, 'Deprem Simülasyon TIR'ı'nda, öğrencilere 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi yaşatılarak, deprem sırasında yapılması gerekenler uygulamalı şekilde anlatıldı.

Ankara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çanakkale'de iskele meydanına getirilen 'Deprem Simülasyon TIR'ı', 'Afetlere Hazırlık Yılı' etkinlikleri kapsamında halkı bilinçlendirmek ve afetlere karşı farkındalığını arttırmak amacıyla 25 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Bu kapsamda, Deprem Simülasyon TIR'ını ziyaret eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım Afet Yönetimi (AYAY) bölümü öğrencilerine, AFAD yetkilileri tarafından deprem esnasında yapılması gerekenler, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi yaşatılarak, uygulamalı şekilde anlatıldı.

'DEPREM HAYATIMIZIN BİR GERÇEĞİDİR'