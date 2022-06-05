Öğrenciler sınav için sınıflara girdi, velilere gürültü uyarısı yapıldı

ESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda, sağlık sorunları nedeniyle 4'ü evinde, 1'i hastanede olmak üzere kent genelindeki 128 okulda 10 bin 73 öğrenci sınava katıldı. Melahat Ünügür Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin aileleri okul kapısında toplanınca öğretmenler, "Çocuklarınız bizlere emanet. Sınavın başlama zili çaldıktan sonra lütfen okul etrafında kalmayalım. Çünkü siz farkında değilsiniz, oradaki ses doğrudan sınıflara giriyor. Hiçbir öğrencimizin konsantresinin bozulmasını istemeyez" anonsları yaptı.

Eskişehir'deki 128 okulun 875 sınıfında 10 bin 73 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş yaptı. Öğrenciler, sabah 09.30'da başlayan sınav için yaklaşık 1 saat önce okula geldi. Sınava Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu'nda giren öğrenciler, içerde ter dökerken aileleri ise okul kapısında bekledi. Yaşanan yoğunluğun ardından okul idaresi, anonslar yaparak ailelerin dağılmasını istedi. Okul idaresinde yapılan anonslarda, "Kıymetli velilerimiz, çocuklar 4 yıllık bir maratonun sonunda inşallah gönüllerine göre bir liseye gidecekler. Çocuklarınız bizlere emanet. Bu konuda müsterih olunuz, gönlünüz rahat olsun. Sizlerden ricam, sınavın başlama zili çaldıktan sonra lütfen okul etrafında kalmayalım. Çünkü siz farkında değilsiniz, oradaki ses doğrudan sınıflara giriyor. Hiçbir öğrencimizin konsantresinin bozulmasını istemeyiz o yüzden bu konuda sizlere rica ediyoruz" denildi. Anonsların ardından birçok aile, okuldan ayrıldı.Sınavlara sağlık sorunları nedeniyle 4 öğrenci evinde, 1 öğrenci ise hastanede girdi. Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de okulları gezerek sınav koşullarını inceledi. Sınav boyunca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okullar çevresinde güvenlik tedbiri aldı.