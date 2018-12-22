Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Sınav Öncesi Stres Attı

Öğrenciler Sınav Öncesi Stres Attı

29 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından final sınavları öncesi Harran Üniversitesi Yabancı Dil Kulübü ve üniversite komisyonu tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilere moral ve motivasyon programı düzenlendi.

Öğrenciler Sınav Öncesi Stres Attı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından final sınavları öncesi Harran Üniversitesi Yabancı Dil Kulübü ve üniversite komisyonu tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilere moral ve motivasyon programı düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konservatuar şube müdürlüğü sıra gecesi ekibi tarafından Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte üniversite yabancı dil kulübü ve üniversite komisyonu tarafından yürütülen proje kapsamında sınav öncesi öğrenciler günülülerince eğlenme imkanı buldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evren, programda yaptığı konuşmasında, "Gençlik meclisi olarak her alanda gençlerimizle buluşarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Eğlenmeyi hak etmek demek yorulmak, çaba sarf etmek demektir. Yarınına umutla bakabilen ve varlığını hissedip, hissettirebilen, düşünen ve değerlerini yaşatabilen kişiler eğlenmeyi hak eder. İşte bizler de Gençlik Meclisi olarak genç kardeşlerimizin bu döneminde onların yanında olup bir nebze de olsa sınav motivasyonunuzu artırmak istedik. Programımızın yapılmasına öncülük eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ederim" dedi.

Gece Büyükşehir Belediyesi Sıra Ekibinin yöresel türküleri ile devam etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

Yaşam
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