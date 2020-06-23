Öğrenciler, sınava 2 yakını ile gidebilecekler - Son Dakika

Öğrenciler, sınava 2 yakını ile gidebilecekler
Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan sınava öğrenciler yanlarında iki yakını ile gidebilecekleri belirtildi.
Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan sınava öğrenciler yanlarında iki yakını ile gidebilecekleri belirtildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; " İçişleri Bakanlığı'nın 22/06/2020 tarihli ve E.10010 sayılı yazısına istinaden, 28 Haziran 2020 Pazar günü İlimizin de aralarında bulunduğu 24 İl Merkezinde gerçekleştirilecek olan Darüşşafaka Giriş Sınavına girecek öğrenciler ve yanlarında iki yakınları ile sınavda vazife alacak görevlilerin; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında; ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını kısıtlayan 18/06/2020 tarihli ve 68 sayılı kararımızda yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler kapsamına alınmalarına oy Birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:51 Kaynak: İHA
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