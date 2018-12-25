Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Sınava Gözetmensiz Girdi

Öğrenciler Sınava Gözetmensiz Girdi

5 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir okuldaki öğrenciler, ilk kez yapılan "öğretmensiz ve gözetmensiz" sınav uygulamasıyla sınava girdi.

Öğrenciler Sınava Gözetmensiz Girdi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir okuldaki öğrenciler, ilk kez yapılan "öğretmensiz ve gözetmensiz" sınav uygulamasıyla sınava girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından Adile Altınbaş Ortaokulu "Ben varım" diyerek uygulamayı hayata geçirdi.

Okul Müdürü İbrahim Halil Kaya başkanlığında öğretmenler tarafından yapılan toplantı sonrası, öğrencilerin birbirine ve öğretmenlerine güvenlerinin artması nedeniyle gözetmensiz sınav sistemine geçildi.

Okula gelen öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarına girdi.

Bu arada başlatılan uygulamayı yerinde görmek üzere okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, öğrencilere başarılar dilerek, okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Yaptığı açıklamada, "geleceğin teminatı olan, gelecekte söz sahibi olacak ve ülkeyi yönetecek gençlerimize güveniyoruz" diyen Okul Müdürü Halil Kaya şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı üzerine Nizip Adile Altınbaş Ortaokulu idarecileri olarak 'biz de varız' diyerek uygulamayı okulumuzda hayata geçirdik. Öğrenci ve öğretmen arasında karşılıklı güven ortama ve de öğrenciler de öz güven oluşturması ve artması için başlatılan bu uygulama zamanla diğer tüm derslerde devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:57 Kaynak: AA

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