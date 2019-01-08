Öğrenciler Sınava Gözetmensiz Girdi

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde bir okulda öğrenciler,"öğretmensiz ve gözetmensiz" sınav uygulamasıyla sınava girdi. Ziya Gökalp
Ortaokulunda öğrenciler, "Onur Sistemi" uygulaması kapsamında sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un, "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın" açıklamasının ardından okul idaresinin aldığı karar doğrultusunda uygulama hayata geçirildi.
"Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla uygulanan sisteme ilişkin konuşan Okul Müdürü
Kudbettin Çelik, Gercüş'te ilk kez öğretmensiz ve gözetmensiz sınav yaptıklarını söyledi.
Bakan Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından bu sistemi okullarında denemek istediklerini dile getiren Çelik, "Öğrencilerimiz birbirlerine bakmadan, kopya çekmeden sınava tabi olacaklar. Bu olumlu ve ılımlı davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz." dedi.
Öğrenciler de kendilerine duyulan güvenden memnun olduklarını belirttiler.