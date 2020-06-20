Öğrenciler sınavda ter döktü, veliler sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

EDİRNE'de öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sınavı için sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sosyal mesafe kuralıyla tek sıra halinde okullara alınırken, veliler ise sınav heyecanıyla sosyal mesafe kuralını unutarak dışarıda bekledi.

Edirne'de LGS sınavına girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte okullara gitti. Öğrenciler, maskeleriyle birlikte tek sıra halinde okula giren öğrencilere özellikle sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Öğrencilerin içeride ter dökerken veliler ise okul önünde sosyal mesafe kuralını unuttu. Heyecanla çocukları için dua eden velilere, okul görevlileri sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Okulda görevli öğretmenler ise çocukların durumu ile ilgili velilere sık sık bilgi verdi.

VELİLER GÖREVLİLERLE TARTIŞTI

Bazı veliler ise çocuklar içeri alınırken görevlilerle sıra tartışması yaşadı. Çocuklarının sırada fazla bekletildiğini ve strese girdiğini savunan veliler görevlilere itiraz etti. Velileri görevliler yatıştırarak sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan Edirne merkezde LGS sınavı kapsamında 3 köy okulu ve 7 özel okul olmak üzere toplam 29 okulda sınav yapıldı. İl genelindeyse toplam 90 okulda 5 bin 156 öğrenci sınavda ter döktü.

- Edirne