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Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü - Son Dakika

Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü

06.06.2021 15:41

Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavının ilk oturumu için öğrenciler sınıfta, velilerse bahçede ter döktü.

Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavının ilk oturumu için öğrenciler sınıfta, velilerse bahçede ter döktü.

Bu sabah yurt genelinde 9.30 itibariyle başlayan ve iki oturumdan oluşan LGS sınavın ilk oturumu sözel derslerden oluşacak. 75 dakika sürecek olan ilk oturumda öğrenciler, 20 Türkçe, 10 İngilizce, 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve 10 soruda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olmak üzere toplam 50 soruyu cevaplamak üzere sınava girdi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Murat Atılgan Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin velileri okul önünde heyecanla bekleyişleri dikkatlerden kaçmadı. Sabah erken saatlerde çocuklarıyla birlikte okula gelen veliler, çocuklarına sınav öncesinde moral verdi. Okul bahçesine öğrencilerden başka kimse alınmazken velilerin dışarıda kalabalık oluşturduğu gözlendi.

"Yaklaşık bir yıldır hazırlanıyoruz"

Murat Atılgan Ortaokulu'nda sınava giren bir öğrencinin babası İbrahim Yüksel, heyecanını paylaştı. 1 yıldır sınava çocuğuyla beraber hazırlandığını söyleyen Yüksel, "Yaklaşık bir yıldır hazırlanıyoruz. Dershaneye yolladık, ek dersler aldırdık çocuğumuza. Sabah erkenden geldik, sonucunu heyecanla bekliyoruz. Pandemi süresince canlı derseler katılarak, ek dersler alarak hazırlandık sınava. Biraz da çocuklarımıza öğretmen gibi yaklaştık. İnşallah umduğumuz sonucu alırız. Hedefi şu an fen lisesini kazanmak" diye konuştu.

"İnşallah karşılığını alacağız"

Dışarıda sınavın bitmesini bekleyen başka bir veli Asiye Meşe ise pandemi döneminde çektikleri zorlukları dile getirdi. Çocuğundan ümitli olan anne Meşe, "Tabii ki çok heyecanlıyız. Pandemi çok ters bir zaman denk geldi. Ben de bir sağlık çalışanı olarak çok zorlu zamanlardan geçtik. Ama öncelikle okulumuz, okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, dershanedeki hocalarımız ve çocuğumla beraber ailecek bir emek verdik. İnşallah karşılığını alacağız" dedi.

"Kendimiz evde çalışarak hazırlandık"

Okul önünde heyecanla çocuğunu bekleyen Ertuğrul Yaman ise, bu süreçte öğrenciler okula gidemediği için evde özel derslerle çocuğunun sınava hazırlandığını belirtti. Öğrencilerden daha fazla stresli olduğunu söyleyen Yaman şu şekilde konuştu:

"Yani 1 sene boyunca tüm veliler gibi bizde stresli bir süreç geçirdik. Kolay olmadı. Hele ki şu pandemi sürecinde gerçekten çok zorlu geçti. Dershaneye gidemediler, dersleri düzenli alamadılar ve uzaktan online dersler aldılar. Okullar bazen açıldı bazen kapandı. Kendimiz evde çalışarak hazırlandık, bazı özel dersler alarak süreci tamamladık."

Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü
Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü
Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü
Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü

Eskişehir, İngilizce, Pandemi, LGS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler sınavda velilerse okul önünde ter döktü - Son Dakika


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