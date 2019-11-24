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Öğrenciler sınıf öğretmenleri için fidanlık oluşturdu

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde ilkokul öğrencileri sınıf öğretmeni için fidanlık oluşturdu.

Öğrenciler sınıf öğretmenleri için fidanlık oluşturdu, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde ilkokul öğrencileri sınıf öğretmeni için fidanlık oluşturdu.

Raşit Efendi İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sınıf öğretmeni için program düzenledi.

Keşan Belediyesi ve Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri işbirliğiyle düzenlenen programda, öğrenciler ve velileri fidanları toprakla buluşturdu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerin öğretmene verilecek en anlamlı hediyeyi seçtiğini belirterek, "Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Raşit Efendi İlkokulu 4C sınıfı öğrencilerini de bu anlamlı etkinlik için kutluyorum." diye konuştu.

Öğretmen Yılmaz Özcan da çok duygulandığını ifade etti.

Hayatı boyunca aldığı en anlamlı hediyenin fidanlık olduğunu dile getiren Özcan, "Çocuklarımızın diktiği bu fidanlar onlarla büyüyüp çevremize güzellik katacaklar."dedi.

4C sınıf başkanı Berra Eren fidanlık etkiliğini sınıf arkadaşlarıyla planladıklarını aktardı.

Kendilerine destek veren Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na teşekkür eden Eren, her yıl öğretmenler günündü okulun öğretmenleri için bir fidanlık oluşturacaklarını kaydetti.

Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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