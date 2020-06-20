Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise dışarıda dua etti - Son Dakika

BURSA'da Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu saat 9.30'da başladı. Sabahın erken saatlerinde okullara gelen öğrenciler, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle sınıflara alındı.

Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gitti. Öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alındı. Öğrencilere okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınava giren öğrencilerin aileleri ise dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Bazı annelerin çocukları için Kur-an'ı Kerim okuduğu görüldü. Öğrenciler, LGS'nin ilk oturumunda 75 dakika süre içerisinde 50 sözel sınav sorusunu cevaplandırak.