Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise dışarıda dua etti (2) - Son Dakika

'SINAVA EVDE HAZIRLANMAK ZOR OLDU'

Oğlu sınava giren Hatice Aslantürk, "Oğlum sınavda, ben de Kuran'ı Kerim okuyorum. Çok hazırlandı oğlum. Allah hakkından hayırlısını nasip etsin. Oğlum da ben de heyecanlıyız. Koronavirüs döneminde sınava hazırlandılar. Evde hazırlanmak çok zor oldu. Sosyal mesafe ihlali olacağını düşünmüyorum. Şu an herkes dikkatli davranıyor. Gerekli tedbirler de alındı" dedi.

'GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMIŞ'

Kızı sınava girdiği için heyecanlı olduğunu belirten Ayşe Yerli ise, "Virüs nedeniyle tüm gerekli tedbirler alınmış. Gayet güzel. Sınava hazırlandı kızım, ama okul da olsaydı daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Dershaneye de gidemedi. Evde test çözerek hazırlandı. İnşallah başarılı olur. Burada aileler olarak sosyal mesafeye uyuyoruz. Herkes bir buçuk metre mesafe ve maskesiyle önlemlerini aldı" ifadelerini kullandı.